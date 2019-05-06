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Иена дорожает к доллару на опасениях эскалации торговой напряженности между США и КНР
09:26 06.05.2019 |
Курс иены растет в понедельник по отношению к доллару после того, как заявления президента США Дональда Трампа по пошлинам на китайские товары привели к росту спроса на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.39 EET курс доллара к иене опускался до 110,8 иены со 111,09 иены за доллар. Курс евро к доллару снижался до 1,1187 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,12 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,06%, до 97,58 пункта.
В понедельник мировые инвесторы отказываются от рисковых активов и отдают предпочтение более надежным, к которым относится и японская иена. Это обусловлено усилением торговых опасений после того, как Трамп заявил, что в пятницу повысит пошлины на китайские товары объемом импорта в 200 миллиардов долларов с 10 до 25%. Кроме того, он не исключил введения в ближайшее время пошлин в размере 25% на товары из Китая объемом импорта 325 миллиардов долларов, которые пока не облагаются пошлинами.
"Повышение пошлин - это плохая новость для рисковых активов, которая может поставить под угрозу перспективы восстановления роста мировой экономики", - прокомментировал агентству Рейтер старший валютный стратег NAB Родриго Катриль (Rodrigo Catril).
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