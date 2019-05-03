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Депозитные ставки для физлиц 03.05.19
16:57 03.05.2019 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 3 мая 2019г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|02.05.19
|03.05.19
|02.05.19
|03.05.19
|02.05.19
|03.05.19
|3 месяца
|14.59
|14.59
|2.27
|2.27
|1.37
|1.35
|6 месяцев
|15.35
|15.35
|2.91
|2.91
|1.78
|1.78
|9 месяцев
|15.62
|15.62
|3.14
|3.14
|2.30
|2.30
|12 месяцев
|15.63
|15.63
|3.53
|3.53
|2.34
|2.36
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Українські Новини
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