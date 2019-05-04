НБУ изменил требования к залогу по кредитам для экстренной поддержки ликвидности

Национальный банк изменил требования к залогу по кредитам для экстренной поддержки ликвидности.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В частности меняются некоторые корректирующие коэффициенты, которые НБУ применяет к заложенным имущественным правам по кредитному договору с юридическим или физическим лицом-должником для расчета достаточности их объема.

К имущественным правам по кредитному договору на сумму более 30 млн гривен, в котором нет запрета на зачисление должником встречных однородных требований, будет применяться меньше корректирующий коэффициент.

Залог в виде имущественных прав по договору, в котором есть такой запрет, будет считаться приоритетной.

В то же время банк, который предоставил в залог НБУ имущественные права по кредитным договорам, не сможет осуществлять зачет встречных требований по кредитам должников без разрешения НБУ как залогодержателя.

Соответствующие изменения утверждены Постановлением правления НБУ №64 от 26 апреля 2019 "Об утверждении Изменений к Положению об экстренной поддержке Национальным банком Украины ликвидности банков".

Как сообщали Українські Новини, в декабре 2016 года НБУ как кредитор последней инстанции ввел новый инструмент экстренной поддержки ликвидности платежеспособных банков - Emergency liquidity assistance (ELA).

Кредиты ELA предназначены исключительно для покрытия временного дефицита ликвидности банка в случае чрезвычайных ситуаций, когда банки исчерпали другие источники поддержки ликвидности, в частности, за счет средств акционеров и стандартных инструментов рефинансирования НБУ.

В качестве залога по таким кредитам банки могут предоставлять государственные ценные бумаги, ликвидное недвижимое имущество, имущественные права по кредитным договорам с юридическими лицами и физическими лицами, выполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой (кроме объектов незавершенного строительства), имущественные права по кредитным договорам с физическими лицами.

Кредит для экстренной поддержки ликвидности можно получить сроком до 90 дней.