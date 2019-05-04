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Справочный курс гривни вырос на 4,75 коп. до 26,4841 грн
13:11 03.05.2019 |
Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 4,75 коп. до 26,4841 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение курса гривни на 1,67 коп. до 26,5316 UAH/USD.
По материалам:
Українські Новини
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