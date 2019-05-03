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2 мая НБУ выдал банкам рефинансирование 6 млрд гривен
10:56 03.05.2019 |
В четверг, 2 мая, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 6 000 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.
Из них: overnight - 6 000 млн гривен по ставке 19,50% годовых 1 банку.
Как сообщали Українськi Новини, 26 апреля Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 1 363,4 млн гривен.
За 2018 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 181,2 млрд гривен.
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