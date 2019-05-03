Доллар США 3 мая сохраняет вялые колебания в парах с евро и иеной

Курс доллара США вяло колеблется в парах с евро и японской иеной, объемы торгов в пятницу меньше обычного, поскольку ряд ведущих рынков Азии не работает в связи с государственными праздниками.

Валютный рынок на этой неделе отреагировал на сигналы Федеральной резервной системы (ФРС) о том, что снижения процентных ставок можно не ждать, менее остро, чем рынки акций и облигаций.

Пара евро/доллар к 9:42 кв торгуется на уровне $1,1167 по сравнению с $1,1172 на завершение предыдущей сессии в Нью-Йорке.

Курс американской валюты относительно японской почти не изменился - 111,49 иены против 111,51 иены на завершение торгов в четверг. Между тем евро опустился со 124,59 до 124,49 иены.

Биржи Японии остаются закрытыми в связи с 10-дневными празднованиями в честь правления императора Акихито, который отрекся от престола, передав полномочия своему сыну Нарухито с 1 мая.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,04%.

В пятницу инвесторы и аналитики ждут новых данных о рынке труда США за апрель, которые будут обнародованы в 15:30 кв. Число рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце увеличилось на 185 тыс., безработица осталась на уровне 3,8%, прогнозируют эксперты Trading Economics.