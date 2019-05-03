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26 апреля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $61,4 млн до $227,7 млн
09:54 03.05.2019 |
В пятницу, 26 апреля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 61,4 млн долларов по сравнению с 25 апреля до 227,7 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 121,2 млн долларов по сравнению с 25 апреля до 278,3 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 10,9% до 12,722 млрд долларов по сравнению с февралем.
Курс доллара на межбанке после ослабления в четверг на 2 коп. в пятницу опустился на 21 коп. до 26,41 UAH/USD.
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