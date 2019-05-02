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Курсы валют по карточным операциям на 02.05.19
15:14 02.05.2019 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 2 мая 2019г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.2500
|26.6667
|29.2000
|29.8508
|3.7000
|4.1500
|ОТП Банк
|26.5000
|26.6500
|29.5500
|29.7000
|Укрсоцбанк
|26.6000
|26.2000
|29.8000
|29.1000
|Ощадбанк
|26.3000
|26.9000
|29.1000
|30.0000
|2.6000
|4.2500
|Креди Агриколь Банк
|26.4000
|26.6900
|29.4000
|29.9500
|Райффайзен Банк Аваль
|26.3158
|26.7000
|29.3255
|29.8500
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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