НБУ купил на межбанке $80 млн 22-26 апреля

Национальный банк в период с 22 по 26 апреля купил на межбанке 80 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ купил 80 млн долларов путем использования механизма Matching.

Используя Matching, НБУ с начала года купил 584 млн долларов, продал - 108,5 млн долларов.

С начала года НБУ купил на межбанке путем проведения интервенций 1113,1 млн долларов, а продал 188,43 млн долларов.

79,93 млн долларов с начала года было продано по интервенции по единому курсу, а куплено - 514,1 млн долларов.

Также с начала года НБУ купил 15 млн долларов по запросу лучшей цены.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 3 173,78 млн долларов, продал - 1 801,82 млн долларов.