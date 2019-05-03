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НБУ купил на межбанке $80 млн 22-26 апреля
11:43 02.05.2019 |
Национальный банк в период с 22 по 26 апреля купил на межбанке 80 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
НБУ купил 80 млн долларов путем использования механизма Matching.
Используя Matching, НБУ с начала года купил 584 млн долларов, продал - 108,5 млн долларов.
С начала года НБУ купил на межбанке путем проведения интервенций 1113,1 млн долларов, а продал 188,43 млн долларов.
79,93 млн долларов с начала года было продано по интервенции по единому курсу, а куплено - 514,1 млн долларов.
Также с начала года НБУ купил 15 млн долларов по запросу лучшей цены.
Как сообщали Українські Новини, в 2018 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 3 173,78 млн долларов, продал - 1 801,82 млн долларов.
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