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Долларовый индекс поднимается 2 мая, рынок ждет отчета о безработице в США
16:56 02.05.2019 |
Доллар США стабилен в паре с евро, слабо укрепляется относительно иены и фунта стерлингов.
Индекс ICE, оценивающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, прибавляет в ходе торгов 0,1%.
Трейдеры ждут данных о безработице в США за апрель, которые будут обнародованы министерством труда в пятницу в 15:30 EET. Число рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце увеличилось на 185 тыс., безработица осталась на уровне 3,8%, прогнозируют эксперты Trading Economics.
"Валютные трейдеры сохраняют осторожность перед публикацией данных о безработице в США, - отмечает аналитик BMO Capital Markets Стивен Галло. - Риски ослабления доллара США, кажется, снизились, учитывая отсутствие открытой голубиной позиции в решениях Федрезерва".
Как сообщалось, ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых по итогам заседания, проходившего 30 апреля и 1 мая. Решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.
Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что центробанк по-прежнему прилагает все усилия, чтобы достичь целевого уровня инфляции.
Он отметил, что отставание инфляции в США от таргетируемого Федрезервом уровня в 2% следует считать временным явлением, назвав нынешний курс кредитно-денежной политики в США "целесообразным". Это развеяло надежды рынка на то, что ФРС готовится к смягчению политики, пишет MarketWatch.
Пара евро/доллар в четверг торгуется на уровне $1,1200 по сравнению с $1,1196 на закрытие предыдущей сессии.
Курс доллара относительно иены увеличился до 111,51 иены против 111,38 иены накануне. Курс евро к иене повысилась до 124,9 иены с 127,7 иены.
Курс фунта торгуется на уровне $1,3045 после заседания Банка Англии по сравнению с $1,3050 на закрытие предыдущей сессии.
Банк Англии по итогам заседания в четверг не стал менять значение базовой процентной ставки, оставив ее на уровне 0,75%. При этом, ЦБ дал понять, что рынок несколько недооценивает перспективы повышения ставок в ближайшие три года.
В соответствии с ожиданиями рынка, базовая ставка будет поднята лишь один раз - до 1% - к 2021 году. Однако руководство британского ЦБ полагает, что потребуется более чем одно повышение ставки, чтобы удержать инфляцию под контролем.
Глава Банка Англии Марк Карни заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что если прогнозы ЦБ верны, то может потребоваться более значительное повышение ставки, чем ожидается в настоящее время.
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