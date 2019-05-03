25 апреля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $46,3 млн до $289,1 млн

В четверг, 25 апреля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 46,3 млн долларов по сравнению с 24 апреля до 289,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 4 млн долларов по сравнению с 24 апреля до 399,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 10,9% до 12,722 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в среду на 1 коп. в четверг опустился на 2 коп. до 26,62 UAH/USD.