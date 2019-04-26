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НБУ заявил о подозрениях в отмывании брокерами через ОВГЗ 800 млн грн для 74 физлиц, из которых 12 - публичные
18:31 26.04.2019 |
Национальный банк Украины выявил ряд проведенных брокерами биржевых сделок с ОВГЗ, которые могут свидетельствовать о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и по итогам которых 74 физлица, из которых 12 - публичные, получили около 800 млн грн прибыли.
"Результатом проведения регулярных/циклических операций купли-продажи ОВГЗ было постоянное получение физическими лицами (одна сторона сделки) инвестиционной прибыли, а юридическими лицами (вторая сторона сделки) - инвестиционного убытка", - поясняет природу этих сделок Нацбанк, не уточняя названия брокеров.
По его данным, прибыль от них в размере около 95 млн грн также получили четыре юрлица, из которых два нерезидента, а убыток пришелся на 18 компаний, из которых шесть нерезидентов.
"Установлено, что в период с 10.01.2017 до 04.12.2018 вышеупомянутыми брокерами заключены на фондовых биржах сделки по ОВГЗ, удельный вес которых составляет не менее 30% от всех заключенных на фондовых биржах сделок по ОВГЗ за этот период", - указал центробанк.
Согласно его сообщению, он уведомил об этих биржах и брокерах, которые являются субъектами первичного финмониторинга, Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Как сообщалось, СБУ в октябре 2018 года провела серию обысков в офисах ряда профучастников фондового рынка и по месту жительства их должностных лиц. По утверждению следователя, должностные лица Укргазбанка, Альфа-банка и банка "Альянс" в сговоре с должностными лицами биржи "ПФТС" и "Украинская биржа", а также ООО "Универ Капитал", ООО "КУА "Универ Менеджмент", ООО "И-Инвест", ЧАО "Мастер Брок", ООО "Навигатор-инвест", ЧАО "Инвестиционная финансовая компания "Арт Капитал" (все - Киев), кипрских компаний Opexier Limited и Greencliff Enterprises Limited и физлицами в 2017-2018 гг. совершили операции купли-продажи ОВГЗ в режиме так называемого "группового отчета" с целью сокрытия более 86 млн грн незаконного происхождения.
В начале марта этого года Нацбанк заявил о распространении в стране схемы, особенно среди публичных деятелей и связанных с ними лиц, по получению инвестиционной прибыли с целью искусственного формирования доходов для дальнейшей их легализации во время декларирования. Регулятор указал, что речь идет о так называемых "циклических операциях", особенностью которых является покупка и продажа одних и тех же ОВГЗ в течение короткого промежутка времени, в том числе одного рабочего дня.
Нацбанк рекомендовал банкам уделять особое внимание мониторингу подобных финансовых операций, в том числе ОВГЗ, номинированным в иностранной валюте, характер которых может свидетельствовать о легализации "грязных" денег.
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