Финансовые новости
- |
- 26.04.19
- |
- 19:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 26.04.19
18:25 26.04.2019 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 26 апреля 2019г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|25.04.19
|26.04.19
|25.04.19
|26.04.19
|25.04.19
|26.04.19
|3 месяца
|14.53
|14.53
|2.15
|2.15
|1.27
|1.27
|6 месяцев
|15.26
|15.26
|2.80
|2.80
|1.68
|1.68
|9 месяцев
|15.62
|15.62
|3.14
|3.14
|2.30
|2.30
|12 месяцев
|15.37
|15.37
|3.43
|3.43
|2.22
|2.22
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|ЦИК объявит результаты выборов Президента 30 апреля по истечении срока обжалования протоколов ОИК
ТОП-НОВОСТИ
|«Наезд» на ЦИК: Почему Зеленский начал игру «они воруют нашу победу»
|Почему Коломойскому и Тимошенко не удалось быстро создать коалицию под Зеленского
|Грузинский сценарий для Донбасса: как Россия раздавала паспорта в Абхазии и Южной Осетии
|«Золотая акция» Садового: Зачем «Самопомочи» ограничивать Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ заявил о подозрениях в отмывании брокерами через ОВГЗ 800 млн грн для 74 физлиц, из которых 12 - публичные
|Депозитные ставки для физлиц 26.04.19
|Доллар 26 апреля перешел к снижению к основным валютам, несмотря на сильные статданные из США
|НБУ в апреле применил санкции к 5 банкам за нарушения в сфере финмониторинга
|В марте поступления в ликвидируемые банки составили 1,6 млрд гривен, - ФГВФЛ
|Адвокат Коломойского и Зеленского ведет дела по ПриватБанку
Это интересно
|Перенос мобильного номера с 1 мая. Как это будет работать?
|Флагманский смартфон Meizu 16s представлен официально
|H&M планирует продавать секонд–хэнд
|ЦРУ считает, что Huawei финансируется военными и разведкой Китая
|Остановивший WannaCry исследователь признался в создании вредоносного ПО
|Google реализует новую меру защиты от фишинговых атак
|У каршеринговой компании Car2Go в Чикаго украли сотню дорогих автомобилей Mercedes