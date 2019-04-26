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Справочный курса гривни вырос на 10,43 коп. до 26,5149 грн
12:29 26.04.2019 |
Национальный банк повысил справочный курса гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 10,43 коп. до 26,5149 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение курса гривни на 3,17 коп. до 26,6192 UAH/USD.
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