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Курсы валют по карточным операциям на 26.04.19
11:09 26.04.2019 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 26 апреля 2019г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.3000
|26.7380
|29.3000
|29.7619
|3.7000
|4.1500
|ОТП Банк
|26.5500
|26.7000
|29.6000
|29.8000
|Укрсоцбанк
|26.5000
|26.8000
|29.6500
|30.2000
|Ощадбанк
|26.5000
|27.0000
|29.3000
|30.2000
|2.6000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|26.4500
|26.7000
|29.3000
|29.7500
|Укрэксимбанк
|26.3500
|26.8500
|29.2000
|30.0000
|Райффайзен Банк Аваль
|26.5252
|26.8000
|29.4118
|29.8500
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков
По материалам:
Интерфакс-Украина
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