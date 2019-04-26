НБУ увеличил до $20 млн в день плановые объемы интервенций по покупке валюты на межбанке во 2-3 кварталах

Национальный банк увеличил до 20 млн долларов в день плановые объемы интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке во 2-3-м кварталах 2019 года.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Это на 5 млн долларов больше по сравнению с количественным индикатором, который действовал с февраля 2019 года.

По расчетам НБУ, покупка до 20 млн долларов в день не будет существенно влиять на ситуацию на межбанковском рынке.

С начала года объемы торгов на межбанке на фоне валютной либерализации и снятия ряда ограничений для бизнеса выросли почти на 40%.

Это позволяет НБУ также увеличивать объемы покупки валюты, ощутимо не влияя на динамику курса гривны, определенную фундаментальными экономическими факторами.

Чистая покупка валюты НБУ на межбанковском валютном рынке в январе-апреле 2019 составила около 900 млн долларов.

В то же время официальный курс гривны с начала года укрепился на 4%.

Осуществляя такие интервенции, НБУ придерживался Стратегии валютных интервенций на 2016-2020 годы, в частности не противодействовал фундаментальным тенденциям движения обменного курса гривны.

Национальный банк не выкупал валюту во время колебаний в сторону обесценивания гривны, а пополнял международные резервы только при благоприятных условиях на валютном рынке, когда предложение валюты было выше спроса на нее.

С апреля прошлого года НБУ с целью повышения прозрачности монетарной политики в части проведения интервенций на валютном рынке начал регулярное объявление объема интервенций по покупке иностранной валюты для пополнения международных резервов.

Сообщается, что плановые объемы интервенций имеют исключительно индикативный характер.

В зависимости от ситуации на рынке интервенции НБУ по покупке валюты могут быть меньше или вообще не происходить.

Объемы покупки в течение дня могут превышать объявленный объем, однако такие интервенции будут проводиться для выполнения других задач, предусмотренных Стратегией валютных интервенций НБУ на 2016-2020 годы, в частности для сглаживания значительных колебаний на валютном рынке.

Национальный банк при проведении интервенций продолжит минимизировать собственное влияние на процесс ценообразования на валютном рынке.

Приоритет будет предоставляться тем формам интервенций, по которым Нацбанк не предлагает, а принимает предложенную другими участниками валютного рынка цену.

Такими формами интервенции, где Национальный банк выступает "прайс-тейкером", является валютный аукцион и интервенция по лучшему курсу.

Такой подход соответствует Стратегии валютных интервенций Нацбанка на 2016-2020 годы.

Установление количественных индикаторов для ежедневных интервенций является важным элементом режима плавающего обменного курса.

При этом режиме НБУ не поддерживает никакого значения обменного курса, а присутствие НБУ на валютном обусловлено необходимостью накапливать международные резервы, сглаживать функционирования валютного рынка и поддерживать трансмиссию ключевой процентной ставки.

Как сообщали Українські Новини, в 1-2-м кварталах 2019 года Национальный банк намерен покупать по 15 млн долларов в день для наращивания международных резервов.