24 апреля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $53,7 млн до $335,4 млн

В среду, 24 апреля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 53,7 млн долларов по сравнению с 23 апреля до 335,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 82,6 млн долларов по сравнению с 23 апреля до 395,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 10,9% до 12,722 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после ослабления во вторник на 4 коп. в среду опустился на 1 коп. до 26,64 UAH/USD.