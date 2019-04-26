Золото дорожает 26 апреля на увеличении спроса на надежные активы

Цена золота растет в пятницу утром на увеличении спроса на надежные активы в свете сохраняющихся опасений за состояние мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.30 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,65 доллара, или на 0,21% - до 1282,35 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,5% - до 14,95 доллара за унцию.

Инвесторы отдают предпочтение более надежному золоту и отказываются от покупок рисковых активов, о чем свидетельствуют распродажи на биржах США днем ранее и на рынках АТР в пятницу утром. Тревогу у трейдеров вызывают расхождения в динамике мировых экономик - последняя статистика из США свидетельствует об улучшении состояния экономики страны, в то время как в Европе и Китае данные говорят о замедлении роста.

В свете этих опасений инвесторы с особенным интересом ждут данных по ВВП США за первый квартал, которые будут опубликованы позднее в пятницу. По прогнозам аналитиков, рост составил 2% в годовом выражении против 2,2% в четвертом квартале 2018 года.