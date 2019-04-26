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Доллар 26 апреля слабо изменяется к мировым валютам в ожидании данных по ВВП США
08:52 26.04.2019 |
Курс доллара демонстрирует незначительную динамику по отношению к большинству основных мировых валют в пятницу утром в ожидании данных по росту ВВП США в первом квартале, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.21 EET курс евро к доллару рос до 1,1136 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,113 доллара за евро. Курс доллара к иене повышался до 111,7 со 111,62 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,04%, до 98,16 пункта.
Участники торгов воздерживаются в пятницу утром от активных действий на валютном рынке перед публикацией важной статистики в США. Так, бюро экономического анализа министерства торговли США в пятницу публикует первую оценку реального роста ВВП США в первом квартале 2019 года. По прогнозам аналитиков, рост составил 2% в годовом выражении против 2,2% в четвертом квартале 2018 года.
"Мы ожидаем, что данные по ВВП подтвердят устойчивое восстановление экономики", - приводит агентство Рейтер комментарий старшего стратега Barclays в Токио Шина Кадоты (Shin Kadota).
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