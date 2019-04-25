Доллар США укрепляется 25 апреля, ICE Dollar в ходе торгов достигал максимума за 2 года

Курс доллара США в четверг продолжает повышаться на фоне более "голубиных" настроений центральных банков крупнейших стран мира, отмечает MarketWatch.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, увеличился в четверг на 0,12% - до 98,17 пункта. Ранее в ходе торгов его значение достигало 98,27 пункта, что является максимумом с 16 мая 2017 года.

Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, поднимается на 0,08%.

Евро торгуется днем в районе $1,1138 против $1,1245 на закрытие прошлой сессии.

"Вчера мы получили более низкие, чем ожидалось, данные об инфляции в Австралии в первом квартале и "голубиную" позицию Банка Канады. Сегодня настал черед Riksbank (ЦБ Швеции - прим. ИФ) сказать о своей сдержанной позиции, и он не разочаровал нас", - отмечают эксперты Brown Brothers Harriman.

"Как разъяренный Невероятный Халк, доллар США начнет просто разносить настроения на мировых рынках, если его рост продолжится, а такая угроза есть, если государственные облигации США пойдут вверх и укажут на ужесточение ситуации с мировой ликвидностью и поиск "безопасной гавани", - отмечается в обзоре Saxo Bank.

Фунт стерлингов торгуется в четверг около $1,2886 против $1,2993 в предыдущий рабочий день и 1,1569 евро по сравнению с 1,1554 евро.

Иены укрепляется на итогах очередного заседания Банка Японии.

Курс евро находится сейчас в районе 124,47 иены по сравнению со 125,86 иены в среду. Курс доллара составляет 111,76 иены против 111,92 иены.

Банк Японии скорректировал прогнозы и рекомендации (forward guidance) по денежно-кредитной политике, заявив, что намерен сохранять ключевую ставку на "крайне низком уровне" по крайней мере, до весны 2020 года. Ранее японский ЦБ говорил о планах сохранения низких ставок в течение продолжительного времени, не приводя никаких дат.

"Банк Японии намерен сохранять крайне низкие уровни краткосрочных и долгосрочных процентных ставок в течение продолжительного времени, по крайней мере, до весны 2020 года, принимая во внимание неопределенность в отношении экономической активности и цен, в том числе событий в зарубежных экономиках, а также последствия ожидаемого повышения налога на потребление", - говорится в пресс-релизе ЦБ.

Банк Японии не стал менять ключевые параметры денежно-кредитной политики по итогам заседания 24-25 апреля. Центробанк сохранил целевую доходность 10-летних гособлигаций Японии на уровне около нуля, процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ - на отметке минус 0,1%.