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НБУ улучшил прогноз международных резервов в 2019 с $20,6 млрд до $21,2 млрд
Национальный банк улучшил прогноз международных резервов в 2019 году с 20,6 млрд долларов до 21,2 млрд долларов.
Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.
Отмечается, что основным предположением макроэкономического прогноза остается дальнейшее выполнение Украиной взятых обязательств по программе сотрудничества с Международным валютным фондом.
Это позволит Украине получать другое официальное финансирование, улучшать условия доступа к международным рынкам капитала и поддерживать живой интерес нерезидентов к ОВГЗ в национальной валюте.
Соответствующие долговые привлечения позволят правительству профинансировать выплаты по внешнему государственному долгу, пик по которым приходится на 2019-2020 годы.
Также продолжится приток долгового и инвестиционного капитала в частный сектор.
В результате объем международных резервов будет оставаться на уровне около 21-22 млрд долларов в течение этого и последующих лет.
В 2020 году объем резервов прогнозируется на уровне 21,9 млрд долларов, тогда как в предыдущем прогнозе предполагалось, что они вырастут до 21,4 млрд долларов.
Главным внутренним риском для реализации указанного макроэкономического прогноза, в частности снижения инфляции до цели в 2020 году, является традиционное усиление неопределенности в год президентских и парламентских выборов.
Этот риск будет учитываться в монетарных решениях Национального банка, прежде всего из-за его влияния на финансовый рынок и инфляционные ожидания.
Как сообщали Українські Новини, по итогам 2018 международные резервы Украины выросли на 10,6% и на 1 января 2019 составили 20,8 млрд долларов (в эквиваленте).
В марте международные резервы увеличились на 2,1% до 20,6 млрд долларов.
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