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Справочный курс гривни понижен на 3,17 коп. до 26,6192 грн
12:25 25.04.2019 |
Национальный банк понизил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 3,17 коп. до 26,6192 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 10,44 коп. до 26,5875 UAH/USD.
По материалам:
Українські Новини
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