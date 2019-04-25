23 апреля объем торгов долларом на межбанке увеличился на $102 млн до $389,1 млн

Во вторник, 23 апреля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 102 млн долларов по сравнению с 22 апреля до 389,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 149,6 млн долларов по сравнению с 22 апреля до 478,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 10,9% до 12,722 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в понедельник на 15 коп. во вторник опустился на 4 коп. до 26,65 UAH/USD.