Золото дешевеет 25 апреля на фиксации прибыли инвесторами

Цена на золото снижается в четверг утром, поскольку инвесторы фиксируют прибыль после роста цены драгметалла в предыдущий день торгов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.53 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 1,4 доллара, или на 0,11%, до 1279,35 доллара за тройскую унцию. В среду показатель вырос на 0,6%. Стоимость майского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,15%, до 14,89 доллара за унцию.

Несмотря на фиксацию прибыли инвесторами в четверг, аналитики считают, что снижение стоимости золота является ограниченным из-за сохраняющегося спроса на металл в качестве более надежного актива. Так, руководитель отдела по рынкам и стратегии SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes) сказал агентству Рейтер, что экономические статданные за пределами США остаются слабыми, что оказывает давление на рисковые настроения.

Мировые инвесторы в среду с пессимизмом отреагировали на данные исследовательского института IFO о том, что индекс делового климата в Германии в апреле опустился до 99,2 пункта с показателя марта в 99,6 пункта. Аналитики при этом, напротив, ожидали роста индекса до 99,9 пункта.