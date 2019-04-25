Евро слабо дорожает к доллару 23 апреля после снижения днем ранее

Курс евро перешел к небольшому росту к доллару в четверг утром после снижения днем ранее, которое произошло на фоне слабой статистики из Германии, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 8.33 EET курс евро к доллару рос до 1,1154 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1152 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался при этом до 111,94 со 112,17 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,15%, до 98,02 пункта.

В четверг на рынке отмечается небольшая коррекция курса евро по отношению к доллару после того, как днем ранее европейская валюта потеряла к американской 0,65%. Негативная динамика евро была связана с данными исследовательского института IFO о том, что индекс делового климата в Германии в апреле опустился до 99,2 пункта с показателя марта в 99,6 пункта. Аналитики при этом, напротив, ожидали роста индекса до 99,9 пункта.

Определенное влияние на курс иены в четверг оказывают решения по монетарной политике Банка Японии. Регулятор ожидаемо вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%, на котором она находится с января 2016 года. Японский ЦБ в очередной раз повторил, что планирует сохранять низкие процентные ставки на протяжении длительного периода времени. При этом регулятор впервые назвал конкретный период для сохранения мягкой монетарной политики - Банк Японии намерен сохранять низкие ставки, по меньшей мере, до весны 2020 года.

Эксперты отмечают, что рынок практически не отреагировал на заявления Банка Японии. "Реакция рынка на заявления Банка Японии была практически незаметной. Уже очень мало кто ждал, что японский центробанк может повысить ставку", - сказал старший валютный стратег Daiwa Securities Юкио Исидзуки (Yukio Ishizuki), мнение которого приводит агентство Рейтер.