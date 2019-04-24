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Депозитные ставки для физлиц 24.04.19
20:53 24.04.2019 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 24 апреля 2019г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|23.04.19
|24.04.19
|23.04.19
|24.04.19
|23.04.19
|24.04.19
|3 месяца
|14.43
|14.53
|2.05
|2.15
|1.15
|1.27
|6 месяцев
|15.18
|15.26
|2.70
|2.80
|1.55
|1.68
|9 месяцев
|15.49
|15.62
|3.02
|3.14
|2.13
|2.30
|12 месяцев
|15.26
|15.37
|3.36
|3.43
|2.11
|2.22
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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