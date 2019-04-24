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Справочный курс гривни вырос на 10,44 коп. до 26,5875 UAH/USD
12:39 24.04.2019 |
Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 10,44 коп. до 26,5875 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 10,82 коп. до 26,6919 UAH/USD.
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