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Курсы валют по карточным операциям на 24.04.19
11:30 24.04.2019 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 24 апреля 2019г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.6000
|26.8817
|29.7000
|30.2115
|3.8800
|4.2300
|ОТП Банк
|26.5000
|26.8000
|29.7000
|30.0500
|Укрсоцбанк
|26.6000
|26.8500
|29.8000
|30.3500
|Ощадбанк
|26.5800
|27.0500
|29.7500
|30.6000
|2.6000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|26.6000
|26.9000
|29.7000
|30.2000
|Укрэксимбанк
|26.5000
|26.9000
|29.6000
|30.4000
|Райффайзен Банк Аваль
|26.5252
|26.9500
|26.7619
|30.3500
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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