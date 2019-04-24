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НБУ продал 23 апреля банкам депозитные сертификаты на 8,3 млрд гривен
11:15 24.04.2019 |
Национальный банк во вторник, 23 апреля, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 8 311 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 16,00% годовых 42 банкам на сумму 8 311 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 22 апреля продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 11 004 млн гривен.
В январе-марте Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 1 148,762 млрд гривен, что на 34,7% больше, чем за январь-март 2018 года.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В 2018 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 898,928 млрд гривен.
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