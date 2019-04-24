22 апреля объем торгов долларом на межбанке увеличился на $27,1 млн до $287,1 млн



В понедельник, 22 апреля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 27,1 млн долларов по сравнению с 19 апреля до 287,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 49,5 млн долларов по сравнению с 19 апреля до 328,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 10,9% до 12,722 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в пятницу на 3 коп. в понедельник опустился на 15 коп. до 26,69 UAH/USD.



