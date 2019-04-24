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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 24.04.19
11:02 24.04.2019 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 24 апреля 2019 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 01.03
|743785.12
|337106.71
|362341.56
|23733.30
|7208.96
|13394.59
|на 01.04
|757724.92
|337106.71
|367085.37
|25287.86
|7932.90
|20312.09
|на 19.04
|760911.63
|337102.50
|358894.48
|25987.22
|8379.07
|30548.36
|на 22.04
|760979.84
|337102.50
|358974.86
|26015.10
|8390.91
|30496.46
|на 23.04
|760651.23
|337102.50
|358812.60
|25996.62
|8368.42
|30371.09
|на 24.04
|760278.83
|337102.50
|358533.70
|25917.30
|8358.66
|30366.66
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 24 апреля – 26,688008 грн/$
По материалам:
Интерфакс-Украина
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