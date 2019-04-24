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Доллар 24 апреля слабо дорожает к евро на статистике из США
09:23 24.04.2019 |
Курс доллара незначительно укрепляется по отношению к евро в среду утром после статистики по рынку недвижимости в США, которая оказалась лучше прогнозов аналитиков, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.13 EET курс евро к доллару опускался до 1,1216 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1225 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 111,82 со 111,86 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,01%, до 97,63 пункта.
Участники торгов обратили внимание на данные министерства торговли США, опубликованные во вторник о том, что продажи новых домов в США в марте выросли на 4,5% по сравнению с пересмотренным показателем февраля - до 692 тысяч. Аналитики ожидали снижения показателя на 3%.
"Состояния европейской экономики кажется особенно слабым по сравнению с экономикой США, и это отражается в снижении курса евро", - сказал агентству Рейтер главный менеджер аналитической компании Gaitame.com Research Такуйя Канда (Takuya Kanda).
В Европе на предыдущей неделе были опубликованы данные по индексу деловой активности в промышленности еврозоны, которые оказались хуже прогнозов аналитиков. Теперь инвесторы ждут данных по индексу делового климата в Германии в апреле от исследовательского института IFO, которые будут опубликованы позднее в среду. По прогнозам аналитиков, показатель вырос до 99,9 пункта с показателя марта в 99,6 пункта.
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