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Банкиры расходятся в прогнозах учетной ставки
Банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина", расходятся в прогнозах относительно учетной ставки.
По оценке председателя правления ПУМБ Сергея Черненко, НБУ в апреле может принять решение о снижении учетной ставки.
"Решение НБУ по учетной ставке 25 апреля во многом будет зависеть от тональности прогнозов по влиянию монетарной политики на инфляцию. Мы, в ПУМБе, склоняемся больше к тому, что должна произойти небольшая коррекция вниз", - сказал он.
Как отметил банкир, постепенное снижение инфляции, которое наблюдается с 2018 года, формирует ожидание по снижению учетной ставки, однако есть достаточно весомые сдерживающие факторы, среди которых возможное повышение инфляционных рисков.
Главный экономист Альфа-Банка Украина Алексей Блинов полагает, что НБУ будет проводить жесткую монетарную политику на протяжении всего 2019 года.
"По нашим оценкам, реальная учетная ставка превысила 10% годовых, что соответствует очень жесткой монетарной политике и является абсолютным максимумом за всю историю режима инфляционного таргетирования в Украине. С одной стороны, мы видим возможность небольшого снижения учетной ставки на 50 базисных пунктов в ближайшее время. С другой стороны, мы не ожидаем, что номинальная учетная ставка в 2019 году будет опущена ниже 16% годовых", - сказал он.
Вместе с тем, по оценке начальника отдела по работе с инвесторами банка "Кредит Днепр" Андрея Приходько, уменьшать учетную ставку в настоящее время довольно рискованно.
"В мае Украина должна пройти пик платежей по внешнему долгу, когда придется выплатить за один месяц $2 млрд. В ситуации неопределенности относительно получения финансирования МВФ внутренний рынок госбумаг становится главным источником привлечения финансирования. Для того, чтобы активно поддерживать спрос на ОВГЗ, нужно держать ставки на привлекательном уровне, который напрямую привязан к учетной ставке. Рассматривать возможность снижения ставки можно будет после получения транша МВФ и прохождения пика платежей по госдолгу", - сказал он.
Казначей банка "Форвард" Наталья Шишацкая полагает, что НБУ в апреле сохранит учетную ставку на уровне 18%
"Думаю, что учетная ставка не поменяется, так как нет предпосылок - курс (гривни) остается стабильным, ликвидность системы на достаточном уровне", - сказала она.
Как сообщалось, НБУ 13 марта в четвертый раз решил оставить учетную ставку на уровне 18% годовых. До этого центробанк шесть раз повышал стоимость денег: с 12,5% до 13,5% годовых 27 октября 2017 года, затем до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года, до 16% годовых с 26 января 2018 года, до 17% годовых со 2 марта 2018 года, до 17,5% годовых с 13 июля и до 18% годовых с 7 сентября.
В последний раз центробанк снижал учетную ставку - до 12,5% с 13% годовых - 26 мая 2017 года.
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