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Справочный курс гривни вырос на 10,82 коп. до 26,6919 грн
12:32 23.04.2019 |
Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 10,82 коп. до 26,6919 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 6,51 коп. до 26,8001 UAH/USD.
По материалам:
Українські Новини
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