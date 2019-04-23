Госбанки выдали в 2019г почти 430 млн грн «теплых» кредитов

Объем выдачи государственными банками Украины "теплых" кредитов с начала текущего года достиг почти 430 млн грн при общем прогнозируемом объеме этой программы на 2019 год с учетом государственного софинансирования в размере 400 млн грн в 1,1 млрд грн, сообщило Госагентство по энергосбережению и энергоэффективности во вторник.

"Пока есть ресурсы и широкий выбор условий кредитования в четырех государственных банках, стоит принять участие в программе и заблаговременно, до следующего отопительного сезона, позаботиться о тепле в доме и семейном бюджете", - приводятся в релизе ведомства слова его главы Сергея Савчука.

По данным Госэнергоэффективности, на утепление частных домов, в частности, выдано 335 млн грн, для ОСМД - 83 млн грн, на твердотопливные котлы - 8,5 млн грн.

Ведомство уточнило, что за прошедшую неделю Ощадбанк, Укргазбанк и ПриватБанк предоставили более 80 млн грн "теплых кредитов", в частности, 56 млн грн - на утепление частных домов; 23 млн грн - для ОСМД, 2,5 млн грн - на твердотопливные котлы.

Согласно данным Госэнергоэффективности, участниками программы в этом году стали более 260 ОСМД.

Как сообщалось, в 2018 году Кабинет министров выделил из госбюджета 400 млн грн на реализацию программы повышения энергоэффективности в жилищном секторе (программа "теплые кредиты"). Половина этой суммы была предназначена для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. Еще 202 млн грн было выделено на стимулирование населения к внедрению энергоэффективных мероприятий, остальные 7,7 млн грн - на возмещение части средств на приобретение котлов (кроме газовых и электрических).

Осенью 2018 года на программу "теплые кредиты" из госбюджета было выделено дополнительно 100 млн грн.

Возмещение за приобретение негазовых котлов составляет 20% (для субсидиантов - 35%), за утепление индивидуального жилья - 35%, за утепление многоэтажных домов для ОСМД - 40-70%.

Частные домохозяйства и ОСМД также получают дополнительные компенсации от местных властей.

