19 апреля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $33,4 млн до $260 млн

В пятницу, 19 апреля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 33,4 млн долларов по сравнению с 18 апреля до 260 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 74 млн долларов по сравнению с 18 апреля до 279 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 10,9% до 12,722 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после повышения в четверг на 15 коп. в пятницу опустился на 3 коп. до 26,84 UAH/USD.