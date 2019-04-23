Золото дешевеет 23 апреля после роста стоимости днем ранее

Цена на золото снижается во вторник утром после того, как днем ранее она достигала максимума с 16 апреля, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.03 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 3 доллара, или на 0,24%, до 1274,6 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро снижалась на 0,31%, до 14,928 доллара за унцию.

На рынке золота во вторник утром отмечается коррекция после роста днем ранее до максимальной отметки с 16 апреля в 1281,9 доллара за унцию на фоне ослабления курса доллара к мировым валютам.

В то же время эксперты отмечают, что спрос на золото в качестве более надежного актива поддерживают геополитические опасения, связанные с решением США не продлевать исключения из санкций на покупку иранской нефти.

"США сделали агрессивный шаг, решив не продлевать исключения из санкций на покупку иранской нефти. Мы видим некоторые геополитические риски и небольшой спрос на золото в качестве более надежного актива", - приводит агентство Рейтер мнение старшего валютного стратега RJO Futures Боба Хаберкорна (Bob Haberkorn).