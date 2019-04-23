Курс доллара 23 апреля колеблется к мировым валютам на статистике из США

Курс доллара незначительно меняется во вторник утром по отношению к другим мировым валютам на фоне статистики из США, при этом инвесторы ждут возобновления торгов в Европе после длинных пасхальных выходных, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.11 EET курс евро к доллару опускался до 1,1252 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1255 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 111,86 со 111,93 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,05%, до 97,33 пункта.

Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика из США. По данным Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR), количество сделок продажи жилья на вторичном рынке США в марте снизилось на 4,9% по сравнению с показателем февраля - до 5,21 миллиона. Аналитики ожидали снижения числа сделок только на 3,8%, до 5,3 миллиона.

В то же время утром во вторник объем торгов на валютном рынке остается сниженным, поскольку основная часть европейских инвесторов еще не начала работу после пасхальных выходных.

Аналитик Rakuten Securities Ник Твидейл (Nick Twidale), мнение которого приводит агентство Рейтер, полагает, что в ближайшие дни на рынках может усилиться волатильность, так как трейдеры вернутся к работе после длинных выходных, и сезон корпоративной отчетности в США набирает обороты. "Эта неделя может показать, достаточно ли было смягчения позиции мировых центробанков, и в частности ФРС, в последние несколько месяцев, что изменить динамику роста мировой экономики", - сказал он.