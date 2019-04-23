НБУ в I кв.-2019 вернул по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 1,2 млрд грн

Национальный банк Украины (НБУ) в первом квартале 2019 года получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 1 млрд 151,5 млн грн, сообщил НБУ на сайте.

Согласно сообщению, от реализации имущественных прав получено 1,044 млрд грн, от реализации недвижимого имущества - 57,4 млн грн.

Другими источниками погашения задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков стали средства от принятия ипотеки на баланс НБУ на сумму 30,7 млн грн, списания за счет сформированного резерва на сумму 17 млн грн, получение средств от погашения задолженности по находящимся в залоге у НБУ кредитным договорам на сумму 2,6 млн грн.

Как сообщает центробанк, за самую высокую цену - 722 млн грн - были реализованы имущественные права, переданные банком "Надра" в залог НБУ.

Кроме того, в первом квартале в полном объеме были реализованы активы неплатежеспособных Брокбизнесбанка, банка "Даниэль" и Автокразбанка, которые были переданы ими в залог НБУ. Всего от реализации этих активов НБУ получил 27, 2 млн грн.

НБУ также сообщил, что в первом квартале 2018 года получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 969,2 млн грн, а в целом за 2017-2018 гг. - около 5 млрд грн.