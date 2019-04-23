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Доллар 22 апреля стабилен к основным мировым валютам в ожидании статистики рынка жилья
13:09 22.04.2019 |
Курс доллара слабо изменяется по отношению к большинству мировых валют в понедельник перед выходом статистики рынка недвижимости в США, при этом биржевые обороты снижены, поскольку многие торговые площадки в Европе и АТР закрыты в связи с пасхальными праздниками, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.40 EET курс евро к доллару рос до 1,1248 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1246 доллара за евро. Курс доллара к иене не изменялся и составлял 111,91 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,14%, до 97,34 пункта.
Инвесторы в понедельник ждут макростатистики из США. В частности, Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) сообщит данные о продажах жилья на вторичном рынке страны в марте. По прогнозам аналитиков, количество таких сделок в марте уменьшилось на 2,3% по сравнению с показателем февраля - до 5,31 миллиона.
В то же время, как указывает агентство Рейтер, в понедельник на валютном рынке объем торгов снижен, поскольку европейские рынки, а также биржи Гонконга и Австралии не работают на фоне пасхальных праздников.
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