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Справочный курс гривни вырос на 6,51 коп. до 26,8001 грн
12:23 22.04.2019 |
Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 6,51 коп. до 26,8001 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение курса гривни на 2,64 коп. до 26,8652 UAH/USD.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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