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НБУ купил на межбанке $45 млн 15-19 апреля
10:48 22.04.2019 |
Национальный банк в период с 15 по 19 апреля купил на межбанке 45 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
НБУ купил 30 млн долларов путем использования механизма Matching, 15 млн долларов - в ходе интервенции по единому курсу.
Используя Matching, НБУ с начала года купил 504 млн долларов, продал - 108,5 млн долларов.
С начала года НБУ купил на межбанке путем проведения интервенций 1 033,1 млн долларов, а продал 188,43 млн долларов.
79,93 млн долларов с начала года было продано по интервенции по единому курсу, а куплено - 514,1 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в 2018 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 3 173,78 млн долларов, продал - 1 801,82 млн долларов.
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