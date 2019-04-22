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Золото восстанавливается 22 апреля в цене после достижения минимума с конца 2018 г
08:59 22.04.2019 |
Цена на золото в понедельник утром растет после того, как в конце прошлой недели она опустилась до минимума с конца декабря 2018 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.43 EET стоимость июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,95 доллара, или на 0,39%, до 1280,95 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,38%, до 15,012 доллара за унцию.
Рост стоимости золота в понедельник связан с тем, что инвесторы покупают металл, ощутимо подешевевший в конце прошлой недели. Так, в минувший четверг золото дешевело до 1270,1 доллара за унцию, что стало минимальной отметкой с 25 декабря 2018 года. Аналитики связывали снижение спроса на более надежные активы, к которым относится золото, с улучшением перспектив мировой экономики, исходя из последних статданных из разных стран мира.
"На прошлой неделе произошло очень резкое снижение стоимости золота, и то, что происходит сейчас - это просто технические покупки - люди приходят на рынок и способствуют повышению цен", - сказал сырьевой аналитик Phillip Futures Бенджамин Лу (Benjamin Lu) агентству Рейтер.
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