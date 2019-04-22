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Евро незначительно колеблется к доллару 22 апреля в отсутствие значимых факторов
08:55 22.04.2019 |
Курс евро слабо изменяется по отношению к доллару в отсутствие значимых факторов в понедельник, в то время как торговые площадки в Европе и часть в Азии закрыты в связи с пасхальными праздниками, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.29 EET курс евро к доллару опускался до 1,1242 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1246 доллара за евро. При этом ранее в ходе торгов показатель рос до 1,1248. Курс доллара к иене рос до 111,94 иены со 111,91 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,09%, до 97,39 пункта.
В понедельник на валютном рынке отмечается слабая динамика на фоне сниженного объема торгов, поскольку ряд мировых рынков не работают с пятницы на фоне пасхальных выходных.
В отношении курса евро к доллару старший валютный стратег Daiwa Securities Юкио Исидзуки (Yukio Ishizuki), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что трейдеры в основном уже отыграли замедление роста экономики еврозоны, и вряд ли курс евро будет дальше снижаться, поэтому "доллару будет трудно укрепиться".
В центре внимания инвесторов в понедельник окажется статистика в США. Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) позднее сообщит данные по продажам жилья на вторичном рынке США в марте. По прогнозам аналитиков, количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в отчетном месяце уменьшилось на 2,3% по сравнению с показателем февраля — до 5,31 миллиона.
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