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В Украине зарегистрировали первый выпуск облигаций по европейским правилам
08:41 22.04.2019 |
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зарегистрировала первую эмиссию корпоративных облигаций украинского эмитента по новым правилам, адаптированным к стандартам ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НКЦБФР.
Первым эмитентом ценных бумаг, выпуск которых осуществлен в Украине по мировым стандартам, стал АО "Таскомбанк". НКЦБФР зарегистрировала две серии публичных облигаций.
Член НКЦБФР Максим Либанов назвал это знаковым событием для рынка.
"Мы несколько месяцев работали с эмитентом в тесном взаимодействии для оформления выпуска в соответствии со строгими европейскими стандартами. Проспект облигаций предоставляет потенциальному инвестору, даже без специализированной квалификации, достаточное представление о деталях эмиссии чтобы принять самостоятельное и, особенно важно, обоснованное решение. Новые требования сделают рынок ценных бумаг в Украине более прозрачным, а значит более безопасным для инвестора", - сказал он.
Напомним, в 2018 году на организованном рынке Украины объемы торгов ценными бумагами составили 260,866 млрд грн. В том числе, объемы торгов акциями составили 1,180 млрд грн (0,45%), корпоративными облигациями - 10,267 млрд грн (4%), ОВГЗ - 245,733 млрд грн (94,1%), другими ценными бумагами - 3,685 млрд грн (1,4%).
Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2018 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины обнародовала для общественного обсуждения два проекта решений, которые позволят покупать государственные облигации через мобильные приложения.
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