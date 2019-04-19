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Справочный курса гривни снизился на 2,64 коп. до 26,8652 грн
12:30 19.04.2019 |
Национальный банк понизил справочный курса гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 2,64 коп. до 26,8652 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение курса гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок на 15,24 коп. до 26,8388 UAH/USD.
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