Финансовые новости
- |
- 19.04.19
- |
- 14:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 19.04.19
11:57 19.04.2019 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 17 апреля 2019 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 01.03
|743785.12
|337106.71
|362341.56
|23733.30
|7208.96
|13394.59
|на 01.04
|757724.92
|337106.71
|367085.37
|25287.86
|7932.90
|20312.09
|на 17.04
|755878.91
|337102.50
|358988.31
|26148.86
|8164.79
|25474.45
|на 18.04
|761879.39
|337102.50
|358710.39
|26647.48
|8534.18
|30884.84
|на 19.04
|760911.63
|337102.50
|358894.48
|25987.22
|8379.07
|30548.36
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 19 апреля – 26,837655 грн/$
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как Гройсман и Коболев не могут снизить цены на газ для украинцев
|Доллар дорожает из-за католиков и Зеленского
|Как и почему национализировали ПриватБанк. Самые важные моменты
|Война за таможню: Кому выгоден контрабандный хаос при Зеленском
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ определил механизм сообщение банками исполнителей о счетах должников
|Google реализует новую меру защиты от фишинговых атак
|Справочный курса гривни снизился на 2,64 коп. до 26,8652 грн
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 19.04.19
|Биржи Китая закрылись 19 апреля в плюсе на ослаблении опасений за экономику страны
|Курсы валют по карточным операциям на 19.04.19
Это интересно
|Марка Genesis сделала компактный электрокар с гильотинами
|Sony становится конкурентом Uber
|Снова вместе: Qualcomm и Apple пришли к соглашению о прекращении всех судебных разбирательств
|Искусственный интеллект начинает влиять на сферу торговли нефтью и газом
|Samsung начала принимать заказы на изготовление 5-нм чипов
|Учёные впервые напечатали практически полноценное человеческое сердце, используя клетки пациента
|Audi показала конкурента электрическому Volkswagen ID