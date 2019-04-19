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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Курсы валют по карточным операциям на 19.04.19

11:46 19.04.2019 |

Финансы

 

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 19 апреля 2019г.

Курс валют
USD1USD1EUR1EUR1RUR10RUR10
 ПокупкаПродажаПокупкаПродажаПокупкаПродажа
ПриватБанк 26.8000 27.0270 30.0000 30.5810 3.8900 4.2400
ОТП Банк 26.8500 27.0000 30.2000 30.3500   
Укрсоцбанк 26.8000 27.0500 30.0500 30.5500   
Ощадбанк 26.8000 27.2000 29.9500 30.7000 2.6000 4.5000
Креди Агриколь Банк 26.8000 27.1000 30.0000 30.5000   
Укрэксимбанк 26.6000 27.0000 29.9600 30.6600   
Райффайзен Банк Аваль 26.7380 27.2000 30.0300 30.6000   

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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