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Остатки средств на корсчетах банков 19.04.19
11:36 19.04.2019 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
Официальный курс НБУ на 19 апреля - 26,837655 грн/$1.
|Дата
|сумма, млн грн
|17 апреля
|57602.8
|18 апреля
|52982.9
|19 апреля
|54545.9
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 19 апреля - 26,837655 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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