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17 апреля объем торгов долларом на межбанке увеличился на $78 млн до $358 млн
10:34 19.04.2019 |
В среду, 17 апреля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 78 млн долларов по сравнению с 16 апреля до 358 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 80,7 млн долларов по сравнению с 16 апреля до 389,9 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 10,9% до 12,722 млрд долларов по сравнению с февралем.
Курс доллара на межбанке после ослабления во вторник на 6 коп. в среду сохранился на уровне 26,72 UAH/USD.
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